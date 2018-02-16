Пентагон счел угрозой связи России с тремя странами Латинской Америки

Пентагон считает, что связи России с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой могут представлять «критическую угрозу» для США. Об этом заявил глава Южного командования ВС США адмирал Курт Тидд.

По его мнению, взаимоотношения и связи с данными странами могут предоставить РФ региональную платформу, нацеленную на активы и объекты США, а также их партнеров, сообщает «Газета.ру».

Также Курт Тидд выразил недовольство присутствием России в портах этих трех стран, так как это может дать российской стороне возможность для сбора разведывательной информации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за неуплаты взноса в бюджет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Венесуэла временно лишена права голоса.