В Госдепартаменте США осудили назначение выборов президента Венесуэлы на 22 апреля, заявив, что они не будут свободными и справедливыми.

«Соединенные Штаты осуждают решение Национального избирательного совета Венесуэлы в одностороннем порядке назначить президентские выборы без гарантий обеспечения свободных, справедливых и признанных на международном уровне выборов», — приводит агентство «РИА Новости» текст заявления ведомства.

Отмечается, что назначенные выборы «не имеют согласия всех политических партий и ограничивают возможность людей участвовать в выборах», что «разрушает демократию Венесуэлы и выявляет ее авторитарное правление».

«Мы поддерживаем решение оппозиционных партий отвергнуть условия режима [властей Венесуэлы] на выборах, которые не были бы свободными и справедливыми. <…> К сожалению, режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро не имеет достаточно мужества, чтобы проводить выборы на равных условиях», — добавляется в документе.

Подчеркивается, то Вашингтон намерен и дальше оказывать давление на венесуэльскую власть, чтобы «восстановить целостность конституции Венесуэлы».

2 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Венесуэлу провести в стране «свободные и справедливые выборы». Он заявил, что в ближайшее время в Венесуэле произойдут перемены, подчеркнув, что Вашингтон надеется на «мирную смену режима». Однако Тиллерсон отметил, что американские власти не выступают за отстранение действующего президента Венесуэлы.

Противостояние властей Венесуэлы и оппозиции началось в 2014 году и вышло на новый виток в апреле 2017-го, когда президент страны Николас Мадуро решил провести ряд изменений в конституцию, чтобы ограничить власть парламента.

3 февраля в Венесуэле правящая партия выдвинула Мадуро кандидатом на предстоящих выборах. В ходе переговоров предлагались несколько дат выборов. Правительство настаивало на 8 марта, оппозиция — на 10 июня. 7 февраля глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента Венесуэлы назначены на 22 апреля. Однако оппозиция взяла дополнительное время на обсуждение.