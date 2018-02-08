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Президент Венесуэлы подписал проект соглашения с оппозицией

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Проект соглашения о мирном сосуществовании с оппозицией был подписан президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом стало известно в среду, 7 февраля, на переговорах обеих сторон в Доминиканской Республике.

«Я подпишу это соглашение, чтобы подкрепить его своей подписью, и я буду полностью соблюдать его», — цитирует Мадуро ТАСС.

При этом депутат национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес, представляющий оппозицию, заявил, что не станет подписывать этот документ.

Противостояние властей Венесуэлы и оппозиции началось в 2014 году и вышло на новый виток в апреле 2017-го, когда президент страны Николас Мадуро решил провести ряд изменений в конституцию, чтобы ограничить власть парламента.

Переговоры об урегулировании политического кризиса в Венесуэле между властями и оппозицией проходят в Доминиканской Республике.

Правительство на встрече представляют министр связи и информации Хорхе Родригес и председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес.

3 февраля в Венесуэле правящая партия выдвинула нынешнего президента Николаса Мадуро кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

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