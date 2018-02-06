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Мадуро счел провальным латиноамериканское турне госсекретаря США

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Турне госсекретаря США Рекса Тиллерсона, предпринятое президентом Венесуэлы, оказалось провальным.

Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

«Сами правые отвернулись от него, потому что он приехал с экстремистскими идеями», — цитирует ТАСС Мадуро.

1 февраля Тиллерсон выступил в Техасском университете в Остине, где заявил, что в Венесуэле в ближайшее время произойдут перемены, и выразил надежду, что они будут мирными.

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон не выступает за отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские власти надеются на то, что Каракас «вернется к соблюдению конституции».

В Венесуэле с 1 апреля 2017 года продолжаются беспорядки из-за противостояния парламента страны и правительства, которое требует изменения конституции.

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