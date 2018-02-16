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США в разы увеличат арсеналы снарядов в Европе для сдерживания России

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Фото: Global Look Press
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Пентагон намерен в разы увеличить запасы в артиллерийских арсеналах стран Европы в рамках сдерживания России, говорится в проекте оборонного бюджета США на 2019 финансовый год.

«Основной причиной увеличения количества (закупок) по сравнению с предыдущими годами является пополнение боеприпасов… Мы не готовимся к войне. Но мы планируем иметь такие запасы (боеприпасов), какие должны быть», — заверил представитель пресс-службы сухопутных сил США.

В частности, в проекте бюджета речь идет о закупке свыше 148 тыс. гаубичных снарядов калибра 155 мм, имеющих дальность поражения 22,5 км. На закупку снарядов выделяется $203,8 млн. В это число входят 59,5 тыс. снарядов для операций за рубежом, в частности для «поддержки Европейской инициативы по сдерживанию», сообщает «РИА Новости».

В 2018 году было закуплено 16,5 тыс. таких снарядов, а в 2017 году — лишь 36.

Напомним, всего администрация США запросила $6,3 млрд из средств бюджета на 2019 год на реализацию Европейской программы сдерживания, свидетельствует проект этого финансового документа, направленный на рассмотрение конгресса.

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