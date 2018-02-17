Министры обороны США и Болгарии обсудили безопасность Черного моря

Главы минобороны США и Болгарии Джейс Мэттис и Красимир Каракачанов обсудили ситуацию в Черном море.

«Мэттис подчеркнул роль Болгарии в качестве крайне важного партнера в области безопасности в регионе Черного моря, где наблюдается рост угроз», — сообщила по итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт.



Кроме того, американский министр поблагодарил коллегу за намерение Болгарии увеличить военные взносы на поддержку миссии НАТО в Афганистане.

Встреча состоялась на полях саммита глав минобороны государств — членов НАТО, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в комитете начальников штабов ВС США ранее заявили, что военные самолеты США продолжат совершать полеты над нейтральными водами Черного моря.