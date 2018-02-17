Наносивший удар по Сирии эсминец США «Росс» вошел в Черное море

В Черное море через Босфорский пролив в ночь на 17 февраля вошел ракетный эсминец США «Росс», который в апреле 2017 года нанес удар крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии Шайрат.

Ранее «Росс» неоднократно заходил в Черное море. На борту корабля находятся системы Aegis, ракеты-перехватчики Standard-2 и более 50 крылатых ракет Tomahawk. По сообщению очевидцев, «Росс» в настоящее время движется на север вдоль западного побережья Черного моря, сообщает «Интерфакс».

Напомним, перед заходом «Росса» в Черное море его акваторию покинул ракетный эсминец британского Королевского военно-морского флота «Данкан».