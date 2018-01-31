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Британский военный эсминец вошел в Черное море

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Фото: TASS/Chris Ison
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Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании «Данкан» в сопровождении турецкого фрегата «Газиантеп» вошел в акваторию Черного моря, сообщает военно-морское командование (MARCOM).

Эсминец, оснащенный ракетами «Томагавк», направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря вошел корабль Королевского ВМФ «Энтерпрайз». Многоцелевой исследовательский корабль оснащен многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Его сопровождал турецкий минный тральщик «Акчай». Все корабли входят в состав натовской противоминной группы.

Добавим, что согласно конвенции Монтрё корабли нечерноморских государств имеют право находиться в акватории Черного моря 21 сутки.

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