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Американский эсминец Carney покинул Черное море

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Эсминец ВМС США Carney вышел за пределы Черного моря и сейчас находится рядом с побережьем Турции. Фотографии американского корабля разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, который публикует данные о передвижении военного флота через пролив Босфор.

Американский эсминец вошел в Черное море 5 января, а 12 января провел совместные учения с морской авиацией ВМС Украины. Как утверждает военное командование США, целью маневров является укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что проведение совместных учений США и Украины является провокацией, направленной против России.

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