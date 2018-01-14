Американский эсминец Carney покинул Черное море
Эсминец ВМС США Carney вышел за пределы Черного моря и сейчас находится рядом с побережьем Турции. Фотографии американского корабля разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, который публикует данные о передвижении военного флота через пролив Босфор.
Американский эсминец вошел в Черное море 5 января, а 12 января провел совместные учения с морской авиацией ВМС Украины. Как утверждает военное командование США, целью маневров является укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.
Замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что проведение совместных учений США и Украины является провокацией, направленной против России.