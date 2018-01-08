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Американский эсминец «Кэрни» прибыл в порт Одессы

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Эсминец ВВС США «Кэрни» прибыл в Одесский порт.

Информацию об этом распространило издание «Думская» в понедельник, 8 января.

Цель визита американского боевого корабля — укрепление готовности и обеспечению сотрудничества на море между союзниками НАТО, сообщает «Газета.ру».

В Одессе он пробудет до 11 января.

«Кэрни», оснащенный системой ПРО «Иджис», несет на себе 56 крылатых ракет «Томагавк».

2 декабря ВМС Украины провели совместную тренировку с ракетным эсминцем ВМС США «Джеймсом Уильямсом».

В ходе тренировки украинские вертолеты, в частности, отработали элементы посадки на палубу эсминца. Кроме того, были проведены учения по противовоздушной обороне.

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