Эсминец США вошел в Черное море

Американский эсминец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году.

Как сообщает информагентство РИА Новости, ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений «Си Бриз — 2017» в июле прошлого года. Тогда на его борт поднялся украинский лидер Петр Порошенко. По всей видимости, в этот раз эсминец снова зайдет в Одесскую гавань.

.@USNavy boosts patrols in BlackSea amid tensions in region: #FWDdeployed to Rota & on its 4th patrol in support of regional allies & partners, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Carney DDG64 transits Bosphorus towards BlackSea #steadypresence pic.twitter.com/uM4rU5d4wH