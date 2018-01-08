Британский фрегат был направлен на перехват российских боевых кораблей в Ла-Манше

Военный корабль Королевского ВМФ Великобритании — фрегат Westminster был направлен на перехват российских боевых кораблей в Ла-Манше.

Информацию об этом распространило издание The Sun в понедельник, 8 января.

Газета отмечает, что за последние 18 месяцев российские боевые корабли как минимум пять раз проходили через территориальные воды Великобритании, «испытывая терпение» Лондона.

Комментариев российской стороны относительно инцидента пока не было.

26 декабря сообщалось, что военный корабль ВМФ Великобритании сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков». HMS St Albans последовал за российским военным судном в Северном море, это произошло около территориальных вод королевства.