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Британский корабль проследил за российским фрегатом

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rob Powell
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Британский фрегат HMS St Albans сопровождал в территориальных водах Соединенного Королевства российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Информацию об этом распространил Reuters во вторник, 26 декабря.

Сопровождение иностранных военных судов в Ла-Манше обычная практика для королевского флота, сообщает РБК.

В Лондоне отмечают, что российская активность у берегов островов выросла и для отслеживания передвижений кораблей ВМФ РФ выделен вертолет.

13 ноября сообщалось, что большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» прошел через самую узкую часть Ла-Манша — пролив Па-де-Кале — в рамках дальнего похода по Атлантике.

Моряки Северного флота на корабле «Вице-адмирал Кулаков» с августа по октябрь обеспечивали безопасность гражданского мореплавания в южной части Красного моря и в Аденском заливе. Во второй половине октября экипаж выполнял задачи в Средиземном море.

За время дальнего похода «Вице-адмирал Кулаков» преодолел путь в 17 тыс. морских миль. Он заходил в порты Кипра, Омана и Египта.

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