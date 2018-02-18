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Министр обороны США обсудил с премьером Грузии безопасность в регионе

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Фото: Global Look Press
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Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашили и грузинским министром обороны Леваном Изорией на полях Мюнхенской конференции, чтобы обсудить безопасность в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается что стороны обсудили значительных прогресс в проведении военных реформ в Грузии, вопросы обороны и региональной безопасности, а также помощь Соединенных Штатов в обеспечении безопасности вооруженных сил Грузии.

Мэттис упомянул в встрече с правительством Грузии и Украины общаясь с журналистами на борту самолета, на котором собирался возвращаться в Вашингтон. Также глава Пентагона отметил, что суверенитет и независимость двух стран поддерживают в США.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ситуацию в Черном море, где наблюдается рост угроз, обсудили главы минобороны США и Болгарии Джейс Мэттис и  Красимир Каракачанов.

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