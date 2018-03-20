Звездные войны по-трамповски

В середине марта Дональд Трамп несколько огорошил американский истеблишмент очередной президентской инициативой. Он предложил создать новый вид вооруженных сил — космические войска. Что это за идея и как ее понимать — в материале портала iz.ru.

— Космос — это такая же среда для ведения боевых действий, как суша, море и воздух, — пояснил президент, — так что нам, возможно, потребуются космические войска. ВВС у нас уже есть, армия, флот, будут и космические войска.

На данный момент в составе ВВС США есть Космическое командование. К его компетенции относится вся работа с военными спутниками и запусками в интересах Пентагона. Трамп не удосужился пояснить, в чем состоит смысл его предложения и почему действующая схема управления военным космосом его не устраивает.

Давно ли дело было?

В июне 2017 года в недрах законодательной власти США уже крутилась завиральная идея о «космическом корпусе». Республиканец Майк Роджерс, один из представителей от Алабамы, усиленно пытался протащить в решение о военном бюджете на 2018 год строчку о необходимости создания такой структуры внутри ВВС.

Роджерс, председатель подкомитета палаты представителей по стратегическим вооружениям, утверждал, что США должны защищать свои военные программы, реализуемые в космическом пространстве, а ВВС пора бы озаботиться созданием «двухсредных» летательных аппаратов, способных действовать как в атмосфере, так и на орбите. Он указывал на необходимость сохранить превосходство над Китаем и Россией.

Космос_1 Здание Космического командования ВВС США на авиабазе Петерсон Фото: commons.wikimedia.org

К нему присоединился демократ Джим Купер из Теннесси, старший от своей партии в том же подкомитете, и это позволило им продвигать свою инициативу как «двустороннюю». Купер вдобавок доказывал, что США вообще не в состоянии нормально применять оружие даже на поверхности без «космического эшелона» спутников, а частники наподобие Элона Маска и Джеффа Безоса «делают больше для нашего военного космоса, чем все ВВС вместе взятые».

Военные, мягко сказать, остолбенели от такого. Первыми, естественно, отреагировали в ВВС.

— Пентагон и так переусложнен, — объявила секретарь Минобороны по делам ВВС Хизер Уилсон. — Еще одна структура запутает управление и потребует больше денег. Если у меня будут лишние деньги, я их лучше потрачу на боевые средства, а не на бюрократов.

Дошло до того, что министр обороны Джеймс Мэттис написал в конгресс персональное послание с просьбой исключить всякое упоминание о таких вещах из итоговой версии документа.

Космос_2 Министр обороны США Джеймс Мэттис Фото: Global Look Press/Alex Edelman

— Мы так обычно не поступаем, в смысле письма такие не пишем, — пояснил он журналистам в июле 2017-го, — Больше комментировать не хочу. Я им там дал понять, что думаю на этот счет, дальше пусть сами решают, это они у нас — законодательная власть.

В ноябре 2017 года эта поправка была отклонена. Теперь, естественно, незадачливые соавторы приободрились.

— Я горжусь поддержкой со стороны президента Трампа в деле этой важной, исторической идеи о создании самостоятельных космических сил, — прокомментировал прессе происходящее Купер. — Готов работать совместно с его администрацией, чтобы в самое ближайшее время воплотить идею в жизнь.

А можно было?

Милитаризация космоса — тема давняя и болезненная. Ведущие мировые державы неоднократно ограничивали поползновения друг друга к тому, чтобы разместить там оружие. Однако следует отметить, что требования полной демилитаризации космического пространства международные соглашения не содержат.

Действующий с 1967 года Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе) прямо военного использования не блокирует. Исключается только вывод в космос оружия массового поражения, создание военных баз и инфраструктуры, а также проведение учений и испытаний оружия на небесных телах.

Космос_4 Космические перехватчики программы Brilliant Pebbles (художественное изображение) Фото: commons.wikimedia.org

Нетрудно видеть, что размещение в космосе оружия как такового договор не запрещает. Такие проекты возникали регулярно. Советские орбитальные станции получали автоматические пушки самообороны — на случай борьбы с «похищениями». Американцы рисовали совершенно умопомрачительные картинки во время программ СОИ: рентгеновские орбитальные лазеры с ядерной накачкой (в этот момет договор 1967 года опасно затрещал) и тысячи мелких космических перехватчиков, которые должны были атаковать стартующие ракеты (Brilliant Pebbles). Говорить о прикладных видах военного космоса типа фото- и радиоразведки или спутников предупреждения о ракетном нападении уже и не приходится.

Предпринимались попытки отделаться и от наиболее опасных «пограничных» систем вооружения. Так, по соглашению ОСВ-2 в 1979 году СССР брался снять с дежурства 18 систем частично-орбитальной бомбардировки — ракетных комплексов Р-36орб, чья ракета 8К69 могла подходить к территории США через Южный полюс. Нетрудно вспомнить, что не так давно Россия заявила о том, что такие же вещи теперь умеет делать ракета комплекса «Сармат». Кстати, договор ОСВ-2 так формально и не был ратифицирован, но по большей части «джентльменски» исполнялся подписантами. Поэтому 8К69 к 1983 году убрали из шахт, хотя к этому времени Москва и Вашингтон уже успели в хлам переругаться из-за Афганистана и «евростратегических» ракет, а «разрядку» сменил новый виток гонки вооружений.

Космос_3 Американский космический самолет Boeing X-37B Фото: commons.wikimedia.org

Однако на данный момент любая страна может свободно развертывать в космосе обычные вооружения (как противоспутниковые, так и предназначенные для «возвращения с орбиты»). Равно как нет ограничений и на системы «планетарного» базирования, способные атаковать космические аппараты на орбите. Наконец, строго не запрещены даже наземные испытания космических ядерных систем — только косвенно, через систему договоров о ядерных испытаниях, которую никак не введут в действие.

В связи с этим можно вспомнить и замечательный американские космические самолеты X-37B, которые с 2010 года регулярно отправляются на орбиту, где проводят очень много времени. Скажем, предыдущий провел в космосе два года (2015–2017), а нынешний отправился туда в сентябре 2017-го. Состав нагрузки этих аппаратов принципиально не разглашается, официально они используются «для исследований».

«Система» принятия решений

Напоследок оценим самое интересное в этом сюжете — то, как господин президент пояснил свое предложение. Приведем обширную выдержку из прямой речи автора:

«Я как-то раз сказал — а мы делаем огромный объем работы в космосе, — так вот, я сказал: может, нам нужен новый вид вооруженных сил? Мы назвали их «космические войска». Это всё было несерьезно. А потом я говорю: да это ж прекрасная идея, может, нам так и сделать? Возможно, так и будет. И возникнет великая, прорывная вещь».

Хочется спросить: а велась ли какая-либо проработка вопроса перед публичным объявлением? Запрашивал ли президент справки у заинтересованных ведомств? Изучал ли способы применения военных космических средств? Анализировал ли эволюцию системы управления военно-космическим потенциалом США? Интересовался ли перспективами военного использования космического пространства?

Сложившиеся системы управления с устоявшимся консенсусом элит (не важно, демократические или авторитарные, с разными полутонами в виде приставок «псевдо-» и «квази-») чаще всего демонстрируют поведение «политической машины», работающей независимо от личных пристрастий отдельных функционеров. Человек, даже занимающий высший пост в государстве, легко может сказать: на моем месте окажется кто-то другой, но в позиции государства ничего не поменяется.

Трамп демонстрирует совершенно обратное поведение: он регулярно пытается выскочить за флажки, за которые не выскакивает даже Верховный главнокомандующий США, а потом жалуется на «глубинное государство», которое саботирует его самодеятельность.