Пентагон подтвердил намерение создать космические войска

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт подтвердила готовность американского военного ведомства к реализации планов президента Дональда Трампа по созданию космических войск.

«Мы все согласны, что космос — это область военных действий, и необходимо, чтобы мы доминировали в этой области и расширяли свой потенциал… Мы готовы работать с президентом и с конгрессом, чтобы обеспечить доминирование в данной области», — отметила Уайт в ходе брифинга для журналистов в четверг.

Как ранее писал портал iz.ru, американский лидер заявил о возможном создании нового полноценного вида вооруженных сил в стране — космических войск. В Госдуме назвали слова Трампа новым витком гонки вооружений.