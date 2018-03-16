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Пентагон подтвердил намерение создать космические войска

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Фото: Global Look Press/Dennis Brack
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Официальный представитель Пентагона Дана Уайт подтвердила готовность американского военного ведомства к реализации планов президента Дональда Трампа по созданию космических войск.

«Мы все согласны, что космос — это область военных действий, и необходимо, чтобы мы доминировали в этой области и расширяли свой потенциал… Мы готовы работать с президентом и с конгрессом, чтобы обеспечить доминирование в данной области», — отметила Уайт в ходе брифинга для журналистов в четверг.

Как ранее писал портал iz.ru, американский лидер заявил о возможном создании нового полноценного вида вооруженных сил в стране — космических войск. В Госдуме назвали слова Трампа новым витком гонки вооружений.

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