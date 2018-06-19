Власти США обещали не вводить пошлины против собираемых в Китае iPhone

Администрация США обещала генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку, что собираемые в Китае смартфоны iPhone не попадут под пошлины, которые Вашингтон планирует ввести в отношении ряда китайских товаров.

По предварительным данным. В мае Кук посетил Белый дом и предупредил президента США Дональда Трампа, что политика, вводимая в отношении Китая, может негативно отразиться на бизнесе Appleв этой стране. Кроме того, он высказал опасения, что ответные меры КНР также нанесут ущерб корпорации, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, Кука заверили, что новые американские пошлины собираемых на китайских заводах iPhone не коснутся. При этом в самой корпорации данную информацию комментировать отказались.

18 июня стало известно, что Трамп получил подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд для того, чтобы затем ввести в отношении них дополнительные пошлины в размере 10%.

30 мая США объявили о введении пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

2 июня Трамп заявил, что США должны вводить пошлины в отношении стран, с которыми торгуют.