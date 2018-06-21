Турция ввела ответные пошлины против США

Власти Турции объявили о введении ввозных пошлин на товары из США в ответ на аналогичные меры Вашингтона, которые коснулись продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности, сообщил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

По его словам, тарифы на общую сумму $266,5 млн будут наложены на импорт угля, бумаги, грецких орехов, миндаля, табака, необработанного риса, виски, автомобилей, косметики, машинного оборудования и нефтехимической продукции.

«Общая таможенная нагрузка>…<соизмерима с дополнительными расходами, с которыми сталкивается Турция из-за тарифов, наложенных на нее со стороны США», — приводит слова Зейбекчи Hurriyet Daily News.

Министр отметил, что введенные меры призваны защищать интересы Анкары. Соединенные Штаты являются пятой по величине страной, в которую Турция экспортирует свои товары, а объем торговли за прошлый год, по данным издания, составил $20,6 млрд.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия, которые составят 25 и 10% соответственно. Для государств Евросоюза, а также Мексики и Канады введение этих сборов отсрочили до 1 июня.

В ответ страны ЕС договорились ввести пошлины на ряд американских товаров. Попавшая в перечень продукция общим объемом €2,8 млрд будет облагаться сборами в 25%. О намерении ввести аналогичные меры заявили Индия, Мексика и некоторые другие государства.