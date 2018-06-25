Harley-Davidson перенесет производство мотоциклов из США

Компания Harley-Davidson объявила о переносе производства мотоциклов, предназначенных для продажи в Европе, из США в другие страны. Это решение связано с высокими пошлинами на американские товары, установленные в Евросоюзе.

В компании сообщили, что пошлина, которой облагаются мотоциклы Harley-Davidson, выросли с 6 до 31%, пишет РБК.

Ожидается, что эти тарифы приведут к увеличению стоимости в среднем на $2,2 тыс. на каждый мотоцикл, экспортируемый из США в ЕС.

Повышение приведет к дополнительным затратам в размере от $90 до $100 млн в год. В компании считают, что, если эти затраты переложить на дилеров и покупателей, это негативно скажется на бизнесе в регионе.

Еврокомиссия повысила пошлины на ряд американских товаров в ответ на предпринятое администрацией президента США Дональда Трампа повышение пошлин на импорт алюминия и стали.

Белый дом в конце марта ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. В июне американский президент заявил о возможном введении пошлин в 20% на автомобили из ЕС. Ранее 25 июня Трамп заявил, что Вашингтон примет новые меры в отношении стран, установивших торговые пошлины на американские товары, если те не будут отменены в ближайшее время.



