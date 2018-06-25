Трамп потребовал снять все торговые пошлины в отношении США

Соединенные Штаты примут новые меры в отношении стран, установивших торговые пошлины на американские товары, если те не будут отменены в ближайшее время. Об этом сообщил глава государства Дональд Трамп.

«США настаивают на том, чтобы все страны, установившие искусственные барьеры и пошлины на товары, которые ввозятся в их страны, сняли эти барьеры и пошлины, иначе со стороны США последует [что-то] большее, чем ответные меры», — написал американский лидер в Twitter. Трамп подчеркнул, что торговля должна перестать быть «игрой в одни ворота».

Белый дом в конце марта ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. В июне американский президент заявил о введении пошлин в 20% на автомобили из ЕС. В Европе пригрозили ответными мерами на политику Вашингтона.