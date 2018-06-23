ЕС ответил на угрозу Трампа ввести пошлину на европейские автомобили

Еврокомиссия пригрозила президенту США Дональду Трампу ответными зеркальными мерами в случае введения 20-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей из стран ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что подобная ввозная пошлина на европейские запчасти и автомобили приведет к значительным торговым потерям и негативно отразится на большинстве стран ЕС. Таким образом, в случае принятия пошлин Евросоюз будет вынужден принять аналогичные ограничения, пишет «Газета.ру».

22 июня в своем Twitter Трамп пригрозил обложить 20-процентной пошлиной все автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если они не снизят или не отменят пошлины и торговые барьеры, давно уже применяемые в отношении Соединенных Штатов и их компаний.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины были введены с 1 июня.

Вашингтон объяснил свои действия соображениями нацбезопасности. В ответ Еврокомиссия ввела пошлины на импорт американских товаров на €2,8 млрд. Эти меры вступили в силу 22 июня и распространяются на сталь, алюминий, сельхозтовары и ряд другой продукции.

При этом Брюссель заявил, что готов отменить пошлины, если Вашингтон отменит свои.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин 22 июня допустил возможность ввести пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей из США.