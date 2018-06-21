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Китай предостерег США от «метода дубинки» на переговорах

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Фото: REUTERS/Thomas White
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Так называемый метод дубинки, который Соединенные Штаты привыкли использовать, будет бесполезным на переговорах с Китаем, пишет Reuters, ссылаясь на слова официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

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Он также подверг критике развязывание торговой войны США. Фэн призвал американских коллег отказаться в переговорах от непоследовательности, шантажа и прессинга.

«Китай вынужден принять жесткие ответные меры», — сказал китайский политик.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в рамках национальной протекционистской политики. Указ о новой пошлине 25% на импорт товаров из КНГ объемом $50 млрд в год вступит в силу 6 июля. В то же время Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые Вашингтон введет пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции.

Китай считает, что торговая война с США не только негативно скажется на экономике двух стран, но и нанесет ущерб всему миру.

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