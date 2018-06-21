Прямой эфир

Китай продолжит сотрудничать с Ираном, несмотря на санкции США

0
Фото: TASS/Imago/Xing Guangli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай продолжит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, Иран и Китай всегда выступали против односторонних санкций, а также поддерживали нормальные торгово-экономические отношения.

Выйти, чтобы вернуться
Франция пытается привлечь участников ядерной сделки к разработке нового соглашения с Тегераном

Фэн уточнил, что все связи с иранской стороной будут поддерживаться дальше без нарушения международных обязательств со стороны КНР, пишет «РИА Новости». Также представитель министерства отметил, что за первые четыре месяца товарооборот между двумя странами составил $13,21 млрд.

Ситуация вокруг ядерного соглашения с Ираном обострилась после 8 мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Соглашение было достигнуто в 2015 году Ираном, Россией, США, Британией, Китаем, Францией, Германией.

4 июня стало известно, что Организация по атомной энергии Ирана расширит масштабы обогащения урана в случае краха международного соглашения по ядерной программе.

6 июня Евросоюз предупредил, что вторичные санкции Вашингтона в отношении Тегерана подрывают усилия Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном. Об этом заявили министры финансов и главы МИДов Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза в письме главе американского минфина Стивену Мнучину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня
Boeing планирует отменить поставки Ирану из-за санкций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017