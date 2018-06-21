Китай продолжит сотрудничать с Ираном, несмотря на санкции США

Китай продолжит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, Иран и Китай всегда выступали против односторонних санкций, а также поддерживали нормальные торгово-экономические отношения.

Фэн уточнил, что все связи с иранской стороной будут поддерживаться дальше без нарушения международных обязательств со стороны КНР, пишет «РИА Новости». Также представитель министерства отметил, что за первые четыре месяца товарооборот между двумя странами составил $13,21 млрд.

Ситуация вокруг ядерного соглашения с Ираном обострилась после 8 мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Соглашение было достигнуто в 2015 году Ираном, Россией, США, Британией, Китаем, Францией, Германией.

4 июня стало известно, что Организация по атомной энергии Ирана расширит масштабы обогащения урана в случае краха международного соглашения по ядерной программе.

6 июня Евросоюз предупредил, что вторичные санкции Вашингтона в отношении Тегерана подрывают усилия Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном. Об этом заявили министры финансов и главы МИДов Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза в письме главе американского минфина Стивену Мнучину.