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Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня

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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
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Иран отказался принимать участие во встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу квот на добычу сырья, запланированной на 23 июня. Об этом заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

Министр заявил, что примет участие в заседании ОПЕК 22 июня, а затем уедет. Также Зангане отметил, что Иран выступает против того влияния, которое США оказывают на сделку ОПЕК+, пишет сайт kp.ru.

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По его словам, вмешательство президента США Дональда Трампа некорректно с учетом созданных им трудностей на рынке и ввода санкций. Министр подчеркнул, что США не вправе указывать ОПЕК, что делать.

Зангане подчеркнул, что, для того чтобы потребители и производители оставались в выигрыше, мировой рынок нефти не должен зависеть от политики.

18 июня представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили призвал страны – участницы соглашения о сокращении нефтедобычи выступить против предложения России и Саудовской Аравии об увеличении объемов добычи черного золота.

5 июня власти США обратились к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сгладить резкий рост розничных цен на бензин.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось. 17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+.

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