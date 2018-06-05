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США попросили ОПЕК увеличить добычу нефти

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Американские власти обратились к Саудовской Аравии и ряду других членов ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

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Обращении связано с резким ростом розничных цен на бензин в Соединенных Штатах. Они достигли максимума за последние три года. С этим также связано решение Вашингтона о введении санкций в отношении экспорта сырой нефти из Ирана.

Просьба США обсуждалась на встрече министров нефти арабских стран в минувшие выходные. После переговоров они обещали «обеспечить стабильные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать нехватку в некоторых частях мира», сообщает Bloomberg.

В середине апреля с критикой в адрес ОПЕК выступил президент США Дональд Трамп. Он обвинил организацию в искусственном завышении цен на нефть, назвав подобные действия недопустимыми.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, в том числе и Россия, договорились сократить добычу в конце 2016 года. Стороны неоднократно продлевали соглашение. В настоящее время сделка пролонгирована до конца текущего года.

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