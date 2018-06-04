ОПЕК поставили плюс

Сотрудничество России, ОАЭ, Саудовской Аравии и ОПЕК помогло стабилизировать цены на углеводороды, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Эта работа будет продолжена, заверил российский лидер. Эксперты отмечают, что РФ заинтересована в дальнейшей кооперации с ОПЕК, однако условия действующего соглашения в будущем, скорее всего, существенно изменятся.

Взаимодействие с Абу-Даби развивается по всем направлениям, отметил Владимир Путин на встрече с Мухаммедом Аль Нахайяном. Отдельно российский лидер остановился на инвестиционном сотрудничестве. По его словам, активно работает совместный инвестфонд с общим объемом вложений более $2 млрд, и доходность по этим вложениям «выше, чем на рынках, на 15–17%».

— Будем продолжать эту работу, так же, как и работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и из всей организации ОПЕК в целом, приносят хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов, — сказал Владимир Путин.

Страны ОПЕК и их партнеры договорились с начала 2017 года снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016-го. Так называемое соглашение ОПЕК+ дважды продлевалось и теперь действует до конца 2018 года.

— Именно сделка с ОПЕК по сокращению и удержанию добычи, за исключением нескольких второстепенных факторов, стала основным толчком для роста нефтяных котировок с начала 2017 года, — пояснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас, по словам эксперта, страны — участницы соглашения активно обсуждают переформатирование сделки.

— Много — пока неофициально — говорится и о ее завершении. Ближайшая встреча по данному вопросу состоится уже в этом месяце, — сообщил он.

Для смягчения условий сделки накопилось несколько предпосылок. В последнее время план по ограничению поставок перевыполняется: падает добыча в Венесуэле и некоторых странах Африки. Стоимость марки Brent тем временем превысила 75 долларов за баррель. Вскоре объемы экспорта нефти могут снизиться еще значительнее. После выхода США из сделки с Ираном примерно половина нефтяного экспорта страны попадает под санкции, подсчитывали ранее в Международном энергетическом агентстве. Речь идет о 1,2 млн баррелей в сутки.

Говоря о смягчении условий сделки ОПЕК+, Владимир Путин ранее подчеркивал, что о консультациях по этому поводу РФ договаривалась с саудовскими партнерами еще до выхода США из соглашения с Ираном. Он также указывал на объективные рыночные причины. Запасы съедаются мировой экономикой, а потребление растет, объяснял российский лидер на Петербургском экономическом форуме.

— Соглашение ОПЕК+ претерпит большие изменения относительно квот по добыче, которые выделяются для каждой из стран-участниц. Многое зависит и от того, как поведет себя добыча в Иране и что решит его правительство, очень вероятно, что его квоты по добыче отойдут Саудовской Аравии. Хотя и наши нефтяники проявляют интерес если не к сворачиванию сделки, то хотя бы к увеличению квот для них для защиты своих рынков от нефти из США, — считает Игорь Юшков.

В целом же заинтересованность России в кооперации с ОПЕК, безусловно, высока, подчеркнул эксперт.

Нефтяной картель, и прежде всего его ближневосточные участники, демонстрирует не меньший интерес к РФ, заметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. По его словам, переговоры Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби укладываются в общую тенденцию укрепления роли России на Ближнем Востоке. Страны региона всё активнее смотрят на Москву как на партнера, а иногда и как на единственного объективного посредника в решении тяжелых противоречий на просторах от Мавритании до Ирана, заключил эксперт.