Козак заявил о гарантиях нефтекомпаний по фиксации цен на нефтепродукты

Крупнейшие нефтяные компании дали гарантии зафиксировать цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая, при этом о снижении цен речи не идет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Договорились о том, что зафиксируем те цены, — во всяком случае те компании, которые здесь участвовали (на экстренном совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов. — iz.ru), они взяли на себя такие обязательства, — которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно: опять же живем в рыночной экономике», — сообщил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 1».

В последние месяцы в стране наблюдается резкий рост цен на нефтепродукты. Так, за текущую неделю цена бензина подросла на 80 копеек за литр — до 42,83 рубля.

С 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо в России снижены на 2 тыс. рублей (до 9–11 тыс. рублей) и 3 тыс. рублей (до 4,66 тыс. рублей) за 1 тонну соответственно.