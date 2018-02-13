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Кремль подтвердил приверженность России сделке ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия остается приверженной сделке по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Россия остается приверженной договоренности. Безусловно, ведутся различные разговоры. Но по линии Минэнерго», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что за последнее время президент Владимир Путин «не встречался и не общался» на эту тему с представителями и участниками картеля.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, договорились сократить добычу в конце 2016 года. Стороны неоднократно продлевали соглашение. В настоящее время сделка пролонгирована до конца текущего года.

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