Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену на нефть на уровне $65-70 за баррель

В 2018 году средняя цена на нефть составит $65–70 за баррель. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в понедельник, 4 июня, передает ТАСС.

«У нас в прогнозе сейчас заложена цифра $61,4 за баррель. Но с учетом последних событий можно ожидать средний уровень цен на нефть даже выше этого значения, в диапазоне от $65 до $70 за баррель», — сказал он.

Министр отметил, что в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития закладывало цену на нефть на уровне $43,8 за баррель, однако в нем не принималось во внимание продление срока действия сделки ОПЕК+.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что цены на нефть будут колебаться в пределах $65–75 за баррель до конца 2018 года.