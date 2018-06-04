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Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену на нефть на уровне $65-70 за баррель

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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В 2018 году средняя цена на нефть составит $65–70 за баррель. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в понедельник, 4 июня, передает ТАСС.

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«У нас в прогнозе сейчас заложена цифра $61,4 за баррель. Но с учетом последних событий можно ожидать средний уровень цен на нефть даже выше этого значения, в диапазоне от $65 до $70 за баррель», — сказал он.

Министр отметил, что в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития закладывало цену на нефть на уровне $43,8 за баррель, однако в нем не принималось во внимание продление срока действия сделки ОПЕК+. 

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что цены на нефть будут колебаться в пределах $65–75 за баррель до конца 2018 года.

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