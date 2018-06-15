Путин обсудил с членами Совбеза продление сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза страны продление сделки ОПЕК+, а также состоявшиеся в последние дни международные контакты. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания президент информировал участников о состоявшемся 9–10 июня саммите ШОС в Китае, а также о своих контактах с зарубежными лидерами на полях этого форума», — уточнил представитель Кремля.

Песков также отметил, что тема продолжения сделки ОПЕК+ была затронута в контексте состоявшихся 14 июня контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

В 2016 году Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Доля России — 300 тыс. баррелей.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года для стабилизации нефтяного рынка, однако ввиду положительных результатов сделку неоднократно продлевали.

В настоящее время сделка пролонгирована до конца 2018 года.