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Россия в мае на 95% выполнила соглашение ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия исполнила соглашение ОПЕК+ в мае практически полностью — на 95%. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке», — цитирует главу Минэнерго «РИА Новости».

В 2016 году Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Доля России — 300 тыс. баррелей.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года для стабилизации нефтяного рынка, однако в виду положительных результатов, сделку неоднократно продлевали.

В настоящее время сделка пролонгирована до конца 2018 года.

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