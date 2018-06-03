Россия в мае на 95% выполнила соглашение ОПЕК+

Россия исполнила соглашение ОПЕК+ в мае практически полностью — на 95%. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке», — цитирует главу Минэнерго «РИА Новости».

В 2016 году Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Доля России — 300 тыс. баррелей.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года для стабилизации нефтяного рынка, однако в виду положительных результатов, сделку неоднократно продлевали.

В настоящее время сделка пролонгирована до конца 2018 года.