Нефть дешевеет из-за возможности смягчения сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть 28 мая продолжают снижаться более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры опасаются смягчения сделки ОПЕК+ и увеличения добычи нефти в странах-участницах соглашения на фоне растущих объемов добычи в США, отмечает «РИА Новости».

По состоянию на 14:24 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,52% — до $75,31 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,78%, до $66,67 за баррель.

Ранее, 28 мая, нефть дешевела до $75 за баррель, обновив минимумы с начала мая.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала 2018 года, если будет принято такое решение.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей нефтедобычи. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.