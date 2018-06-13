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Путин на встрече с саудовским принцем планирует обсудить вопрос о сделке с ОПЕК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом 14 июня планирует обсудить вопрос о сделке с ОПЕК, но тема плавного выхода из ОПЕК+ затронута не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это планируется», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли обсуждение вопроса о сотрудничестве с ОПЕК+, сделки с ОПЕК на встрече с саудовским принцем.

«Что касается выхода из ОПЕК+ — это не планируется обсуждать», — добавил он, подтвердив, что встреча Путина с Мухаммедом бен Салманом пройдет в четверг.

Ранее, 5 июня, стало известно, что власти США обратились к Саудовской Аравии и ряду других членов ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, в том числе и Россия, договорились в конце 2016 года сократить добычу. Стороны неоднократно продлевали соглашение. В настоящее время сделка пролонгирована до конца текущего года.

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