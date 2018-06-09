Бензин в ловушке

Рост нефтяных котировок вызвал подорожание бензина не только в России, но и в США. Соединенные Штаты обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу, чтобы замедлить дальнейший подъем цен на сырье. Решение картеля станет известно уже в конце этого месяца. По мнению опрошенных «Известиями» аналитиков, ОПЕК повысит добычу. Нарастит ее и Россия. В итоге стоимость нефти стабилизируется на уровне $65–75 за баррель.

Просьба нарастить

Нефть продолжает бить один рекорд за другим. Если в январе марка Brent подорожала до максимальных за три года $70 за бочку, то в конце мая она уже пробила отметку в $79,6 за баррель. Резкий рост цены произошел на фоне сразу двух факторов — продолжающегося падения мировых запасов и политического конфликта между США и Ираном. В начале месяца президент США Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, третьей по добыче нефти страны в мире, что подстегнуло цены на нефть.

Экономика США явно не была готова к столь бурной реакции рынка. В начале недели агентство Bloomberg сообщило, что власти Соединенных Штатов обратились к ОПЕК с предложением повысить добычу, аргументируя это резким ростом цен на бензин.

Точно так же на рост нефти отреагировали автозаправки Венесуэлы, Бразилии и России. У нас вопросы о борьбе с ценами на моторное топливо стали одними из самых актуальных на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. По словам главы государства, к росту бензиновых цен привело неправильное регулирование в энергетической сфере. Поскольку отчасти бензин подорожал и за счет резкого увеличения котировок (нефтяникам стало выгодно отправлять топливо на внешние рынки), Россия на ближайшей встрече с членами соглашения ОПЕК+ могла бы договориться об увеличении добычи, считают опрошенные «Известиями» аналитики нефтяного рынка.

Королевский компромисс

Сейчас растущий тренд на нефтяном рынке связан в том числе с действиями США, отметил директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, санкции против Ирана вкупе с падающей добычей в Венесуэле могут привести к уменьшению предложения на рынке, а значит, и к дальнейшему росту котировок. В то же время для экспортирующих нефть стран это означает увеличение внутренних цен на бензин, а также замедление экономического роста, добавил он. Чтобы избежать перегрева рынка, странам ОПЕК+ было бы разумно начать управлять балансом спроса и предложения и нарастить добычу, считает эксперт.

Сейчас вместе с падением добычи растет и спрос на нефть, заметил старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Так, в Китае импорт нефти в I квартале вырос на 7%, до 9,09 млн баррелей в сутки, а в апреле достиг рекордных 9,6 млн. Намерения стран из ОПЕК+ могут быть связаны и с продолжающейся экспансией американских сланцевых производителей, увеличивающих экспорт углеводородов каждую неделю. В среду, 6 июня, Минэнерго США сообщило, что нефтедобыча в стране достигла очередного максимума в 10,8 млн баррелей в день, напомнил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Скорее всего, участники сделки ОПЕК+ решат увеличить общую суточную квоту примерно на 1 млн баррелей, ее распределят между участниками сделки кратно их долям в общем сокращении добычи, считает Дмитрий Маринченко. Таким образом, на Саудовскую Аравию и Россию придется большая часть повышения, заключил он.

При этом постепенный выход из сделки — это компромисс для Саудовской Аравии. На одной чаше весов — партнерские отношения с США, которые попросили нарастить добычу. На другой — частичная приватизация национальной нефтяной компании Saudi Aramco, стоимость которой отчасти зависит от нефтяных котировок.

— Но сомневаться в том, что Саудовская Аравия будет ратовать за постепенный выход из соглашения, нет повода. Ее представители уже заявили, что будут предлагать увеличение добычи, — отметил аналитик Fitch.

Подготовка к снижению

В то же время резкого повышения добычи ждать не стоит, так как у каждой из стран-участниц могут быть разные взгляды на то, как быстро нужно выходить из сделки, сохраняя при этом комфортные для себя цены и долю рынка, пояснил ведущий аналитик по российскому нефтегазовому сектору Moody’s Денис Перевезенцев. По его мнению, квоту нарастят в диапазоне 400–600 тыс. барр. в сутки. В данный момент ситуация на мировом рынке близка к равновесию, и увеличение общей квоты при прочих равных может привести к некоторому дисбалансу и падению цен, отмечает эксперт «БКС Брокера» Иван Копейкин.

Россия имеет все шансы и возможности нарастить добычу без ущерба для экономики, считают специалисты. Бюджет страны приспособился и к более низким нефтяным ценам, для России в данном случае более важна стабильность рынка и отсутствие политических факторов, вызывающих большую волатильность котировок, считают в Fitch.

В то же время, даже если решение об увеличении квот примут, российские нефтяники будут действовать более осторожно и не станут резко наращивать добычу, чтобы не сбить котировки, отмечают в Moody’s.

С учетом всех перечисленных факторов в ближайшие несколько месяцев нефтяные котировки перестанут расти и стабилизируются на уровне $65–75 за баррель, считает большинство опрошенных экспертов.

По мнению Дмитрия Маринченко, сильной негативной реакции котировок на рост производства нефти ждать не стоит, поскольку картель довольно мягко готовил рынок к возвращению прежних объемов добычи. Стабилизация произойдет на уровне $70–80, добавил Роман Ткачук. Инвесторы уже начали распродавать фьючерсы, это говорит о том, что они готовятся к снижению цен, рассказал Артем Деев. Впрочем, на нефть всё еще продолжают действовать и другие факторы, которые предсказать сложнее, — например, добыча в США и Иране, напоминает Денис Перевезенцев.

Таким образом, в ближайшее время цены на марку Brent явно будут волатильны. Дальнейшая судьба котировок будет зависеть уже от дисциплины участников сделки. Их снижение должно привести к падению стоимости бензина на заправках как в США, где топливо подрожало чисто по рыночным причинам (НПЗ пришлось закупать нефть для переработки по более высоким ценам), так и в России, где правительство уже приняло регуляторные меры в виде снижения акцизов. Падение стоимости нефти сделает экспорт топлива не таким привлекательным.