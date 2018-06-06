Игра на удержание

После снижения акцизной нагрузки на бензин правительство переходит к другим методам сдерживания стоимости топлива на заправках. Для стабилизации цен и объемов поставок на АЗС нефтяникам собираются увеличить объем обязательных продаж топлива на бирже. Это следует из разработанных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предложений. Нефтяники редко нарушают действующие нормы, но часто манипулируют ценами, резко снижая поставки до минимальных пределов, отметили эксперты.

Бензину установят лимит

«Известия» ознакомились с проектом подготовленного ФАС документа, предписывающего увеличить минимальные объемы продаж топлива на бирже. Новые требования в первую очередь распространятся на нефтяные компании, имеющие крупнейшие в России НПЗ.

Сейчас компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны удерживать объемы реализации на бирже не ниже утвержденных ФАС и Минэнерго нормативов: 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива.

ФАС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно новым предложениям антимонопольщиков, поставщиков топлива обяжут поднять этот минимум до 15% для бензина и до 7,5% для дизтоплива.

Кроме того, ФАС предлагает поднять планку и для остальных видов топлива — авиакеросина (с 10 до 15%), мазута (с 2 до 3%) и сжиженного газа (с 5 до 7,5%).

О том, что ФАС предложила правительству увеличить биржевые продажи топлива «Известиям» ранее рассказывал начальник управления контроля ТЭКа службы Дмитрий Махонин. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил эту информацию, но о результатах рассмотрения предложения обещал сообщить позже.

Залить биржу топливом

Идея увеличения объемов продаж через биржу не нова. С 2016 года ряд топливных ассоциаций периодически обращались к Минэнерго и ФАС с подобными предложениями. В последний раз о повышении минимальных планок в конце марта премьер-министра Дмитрия Медведева попросило НП «Совет по товарным рынкам». В письме его представители говорили, что продажи бензина и дизеля стоило бы поднять до 50% от их потребления на внутреннем рынке. Среди предложений НП было и снижение акцизов на топливо.

В конце мая предложение было одобрено правительством, оно поручило снизить акцизы, начиная с 1 июня. Налоги уменьшат задним числом, как только депутаты Госдумы одобрят эту меру, рассказал источник на рынке. Причиной для снижения акцизной нагрузки послужил неконтролируемый рост крупно- и мелкооптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на российском рынке в течение весеннего периода. По данным Росстата, с марта бензин и дизель на заправках подорожал в среднем на 11%, и только за прошлую неделю литр бензина подрос в цене почти на 1 рубль.

Тем не менее предложение об увеличении биржевых продаж до сих пор оставалось без внимания ведомств. Вместе со снижением акциза повышение планки продаж поможет как минимум стабилизировать цены в рознице, пояснял ранее Дмитрий Махонин. ФАС будет настаивать на том, чтобы сформировать как можно большее предложение на рынке. «Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита», — призывал в начале июня глава службы Игорь Артемьев.

роснефть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Велика вероятность, что предложения службы не будут приняты столь же стремительно, как и решение о снижении акцизов. По данным источников «Известий», большинство нефтяников выступают против увеличения продаж через биржу, заявляя, что они и так перевыполняют действующие нормативы. В прошлом году «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» превышали минимальный порог в 2–2,5 раза, свидетельствует статистика биржи СПбМТСБ.

Изменения, предложенные ФАС, должны быть внесены в совместный с Минэнерго приказ о минимальных объемах продажи топлива на бирже, подписанный в 2015 году. Минэнерго, по данным собеседников «Известий», выступает на стороне нефтяников. Однако официальная позиция министерства пока неизвестна, пояснил «Известиям» Дмитрий Махонин. В Минэнерго сообщили, что ведомство пока не получило предложения ФАС об увеличении объемов продажи топлива на бирже.

Ажиотаж на торгах

Нефтяники действительно высказывались против увеличения минимумов по объемам продаж на бирже, подтвердил «Известиям» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, это объясняется экономикой биржи — они могут добиваться ажиотажа и роста цен, просто перманентно снижая поставки на биржу, в то же время держа их выше установленных властями минимальных объемов. Стабильное превышение над нормативами явно демонстрирует возможности нефтяников выполнять требования, отметил Евгений Аркуша.

«Роснефть» выступает на стороне ФАС и поддерживает повышение планки продаж через биржу, рассказал «Известиям» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. По его словам, «Роснефть» в среднем отправляет на торги около 28% от всего бензина и более 9% вырабатываемого дизтоплива, поставки компании занимают до половины от всего торгующегося на бирже бензина и более 40% от всего дизтоплива. Он отметил, что для выполнения норм антимонопольщикам следует более пристально следить за картельными сговорами и активнее пресекать продажи на бирже внутри одной группы компаний.

Евгений Аркуша Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Увеличение продаж топлива на бирже в первую очередь поможет в сдерживании цен независимым АЗС-сетям, не имеющим своих заводов, отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его мнению, механизм сумеет стабилизировать цены при условии снижения акцизов и более активного применения оборотных штрафов в адрес нефтекомпаний. Что касается предложений ФАС по увеличению продаж по другим топливам, то они помогут сдержать возможный рост цен, к примеру, на авиатопливо и авиабилеты в период проведения чемпионата мира по футболу в России, заключил эксперт.