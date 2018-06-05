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Замглавы Минэнерго пообещал не допустить резкого роста цен на бензин

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Цены на бензин в России значительно не вырастут, полагает первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. Обеспечить это помогут компенсационные меры при проведении налогового маневра, заявил заминистра на международном конгрессе Reencon XXI.

«Никто этого не позволит сделать (сильно повысить цены на бензин. — Ред.), в этой связи полагаются компенсационные мероприятия», — приводит слова Текслера «Ведомости».

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Замминистра отметил, что правительство продолжает диалог о параметрах завершения налогового маневра. Сейчас обсуждаются сроки с 2019 по 2024 год. Налоговый маневр предполагает повышение налога на добычу полезных ископаемых и обнуление экспортной пошлины на нефть.

Согласно данным Рoсстата, в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за литр.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.

Кроме того, с 1 июня для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо.

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