Правительство продолжит принимать меры для сдерживания цен на топливо. Уже достигнуты соответствующие договоренности с нефтяными компаниями, снижены акцизы на бензин и дизель. В течение недели будут согласованы финальные параметры налогового маневра в отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева.

Задуматься о снижении акцизов на нефтепродукты заставил рост цен, который наблюдался в РФ с начала года. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли стоимость бензина на 13% по сравнению с мартом. За последнюю неделю мая цена марки Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 и Аи-98 — 44 и 49 рублей соответственно. Дизельное топливо подорожало почти до 44 рублей за литр. По мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, государство должно быть готово к дополнительным мерам по стабилизации цен на топливо.

— Надо не ослаблять контроль за тем, что происходит. В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм. Тем более что мы понимаем: норма прибыли в разных отраслях разная. Мы понимаем, где эта норма выше, — заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. — Люди, конечно, недовольны. Об этом говорят, об этом пишут, в социальных сетях обращаются, в том числе и ко мне. Был предпринят ряд шагов, чтобы ситуацию откорректировать.

Кабинет министров с 1 июня снизил акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. С 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей. Также стало известно, что российские нефтяные компании на экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили готовность сохранять текущие цены на эти товары.

— Я просил бы следить не только за развитием ситуации, но и за тем, чтобы эти договоренности полностью соблюдались. В случае необходимости — готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильны, а в определенных случаях чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция, — отметил Дмитрий Медведев.

Дальнейшее увеличение цен на бензин привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет во многих секторах экономики. По оценкам правительства, при этом ущерб для казны мог бы составить 220 млрд рублей в год.

— Необходимо балансировать интересы. С одной стороны, не надо доводить ситуацию до того, чтобы производство нефтепродуктов потеряло экономический смысл внутри страны, а с другой стороны, необходимо обеспечить интересы других отраслей экономики, — сказал Дмитрий Козак на совещании у председателя правительства.

Еще одним инструментом снижения цен на топливо станут новые параметры налогового маневра в отрасли. Они уже согласованы с заинтересованными ведомствами. Детали в течение недели будут скорректированы при участии российских нефтяных компаний.

С 1 января 2015 года в России действует налоговый маневр в топливной индустрии. Он предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это давало возможность бюджету и производителям адаптироваться к резкому падению мировых цен на углеводороды. Реформа должна была завершиться в 2017 году, однако Минфин предложил обнулить пошлины полностью, соразмерно повысив НДПИ. В конце мая правительство приняло решение продлить такое регулирование отрасли до 2024 года.

В последние дни розничные цены на нефтепродукты стабилизировались. Объемы биржевых торгов существенно увеличились — на 20% по бензину и на 9% по дизельному топливу. Биржевые цены на них с 31 мая упали примерно на 2%.