Решение правительства о снижении с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, похоже, только катализировало ситуацию с ростом цен на внутреннем рынке нефтепродуктов. Буквально за неделю ценники на автозаправках прибавили почти рубль. Складывается впечатление, что производители топлива стремятся успеть заработать по максимуму. Ведь когда снижение акцизов произойдет, им придется умерить аппетиты: ссылаться на фискальный гнет станет попросту неуместным.

Публично о правительственном решении снизить акцизы стало известно 22 мая, само же профильное совещание прошло днем ранее. С того момента котировки на горючее ускорили рост: по данным Московской топливной ассоциации за отчетную неделю, с 21 по 28 мая, цена топлива на столичных заправках выросла на 90 копеек, до 42,21 рубля, за литр марки АИ-92, и на 88 копеек, до 45,5 рубля, за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Росстат вскоре опубликует данные по мониторингу рынка нефтепродуктов за май. Они будут куда драматичнее уже обнародованных соответствующих сводок по итогам апреля. По данным статистического ведомства, в отчетном месяце повышение потребительских цен на автомобильный бензин зафиксировано в 75 субъектах Российской Федерации, причем в Республике Крым — на 2,4%, в Коми — на 2,3%. В Москве потребительские цены на бензин за этот период выросли на 1,3%, а в Санкт-Петербурге — на 1,4%.

Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по России превышали цены производителей в два раза, подчеркивается в обзоре статистической службы. Рост розничных цен на бензин по итогам мая перекроет апрельскую индексацию и станет максимальным с начала года.

Из-за резкого роста цен на топливо забили в набат в Совете Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов оперативно подготовить и направить письма в Минэнерго и Минсельхоз: «Пусть ответят, как они собираются влиять на ситуацию».

В Госдуме и вовсе прозвучало радикальное предложение — установить предельный порог цен на бензин на уровне 35 рублей за литр. Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заключил, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить обоснованность резкого роста цен на бензин.

При этом ФАС выносила предупреждение крупным нефтяным компаниям в связи со снижением объемов продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это стало реакцией службы в том числе на ряд жалоб мелкооптовых игроков. Антимонопольное ведомство предписывало восстановить поставки на внутренний рынок и создать достаточное предложение топлива.

Но предписания регулятора едва ли способны изменить тенденции на внутреннем рынке нефтепродуктов. Дело в том, что сейчас для нефтяников гораздо привлекательней экспорт топлива, чем продажа в России. Значительный рост мировых котировок нефти с начала года (во второй декаде мая баррель Brent дорожал до $80) заставил их устремиться за периметр. Стабилен и сам олигополистический уклад в секторе (доминирование нескольких крупных отраслевых игроков).

Снижение же акцизов — мера скорее сдерживающая, чем способная обеспечить снижение цен на горючее.

Но есть надежда, что мировые цены на нефть вскоре несколько отступят на фоне актуализации разговоров о плавном сворачивании сделки ОПЕК+ об ограничении добычи черного золота. Что снизит привлекательность экспорта топлива — тогда внутренний рынок нефтепродуктов ждет насыщение и усмирение цен.

Хотя четких прогнозов по судьбе пакта ОПЕК+ пока не оглашается. Всё будет решаться на профильных встречах. Очередная министерская сессия запланирована на июнь в Вене. По общему предварительному настрою ключевых участников соглашения ОПЕК+ — России и Саудовской Аравии — всё заметнее, что приходит время плавного сворачивания сделки.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции