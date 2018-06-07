Нефть за $68

Нефть в 2018–2020 годах в среднем будет стоить $68 за баррель, на относительно высоком уровне ее поддержит продление сделки ОПЕК+ по заморозке добычи. Об этом говорится в макропрогнозе ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». В исследовании отмечается, что при этом курс доллара за три года вырастет на 4,7% и к 2020 году составит 64 руб./долл. К евро рубль, напротив, укрепится: с 73,3 рубля в 2018 году до 70,4 рубля в 2020 году.

Соблюдение договоренностей о заморозке добычи нефти и улучшение перспектив мировой экономики поддержат текущий уровень цен на сырье в более долгосрочной перспективе, отмечается в макропрогнозе ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». Так, в этом и последующих двух годах среднегодовая стоимость нефти составит $68 за баррель. В 2018 году цена на «черное золото» не опускалась ниже $62 за бочку, а в мае даже пробивала рекордное с 2014 года значение в $80 за баррель.

Начиная с этого года наблюдается снижение зависимости российской экономики от цен на сырье, констатируется в прогнозе. В связи с этим довольно дорогая нефть не окажет сильной поддержки курсу рубля. Так, по отношению к доллару российская валюта за три года ослабнет на 4,7%: в 2018 году курс составит 61,1 руб./долл., в 2019-м — 63,5 руб./долл., в 2020-м — 64 руб./долл. При этом ослабление в среднесрочной перспективе будет в 2,5 раза меньше прогнозируемой инфляции за весь этот период.

Укрепление рубля к доллару сдержит действие бюджетного правила, которое предполагает направление всех доходов от продажи сырья свыше $40 за баррель в Фонд национального благосостояния для накопления «подушки безопасности», пояснил замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Он добавил, что до 2020 года не предполагается резких шоков, которые могут существенно повлиять на российскую валюту.

При этом по отношению к евро российская валюта, наоборот, укрепится. В этом году среднегодовой курс единой европейской валюты составит 73,3 руб./евро, в 2019 году — 71,5 руб./евро, а в 2020-м — 70,4 руб./евро. Это связано с ожидающимся ослаблением евро к доллару, пояснил Александр Широв.

Прогноз ИНП РАН по цене на нефть укладывается в ожидания Минэкономразвития. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что прогноз среднегодовых цен на нефть в 2018 году может быть повышен до $65–70 за баррель. В действующем прогнозе заложена стоимость в $43,8 за баррель Urals. А обновленный прогноз среднегодового курса доллара на 2018 год составляет чуть больше 60 рублей, отмечал министр.

У нового главы Счетной палаты Алексея Кудрина чуть менее оптимистичные ожидания. Он прогнозирует в этом году среднегодовую цену на нефть на уровне $67 за баррель, а курс нацвалюты — 65–67 руб./долл. В этом случае профицит федерального бюджета может составить 1–1,3% ВВП.

Сейчас цена на нефть держится на высоком уровне из-за конъюнктурных факторов: обострения отношений между США и Ираном и проблем в добыче нефти в Венесуэле, отметил замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его мнению, к 2020 году нефть подешевеет до $59,9 за баррель. При этом курс рубля через три года будет примерно на нынешнем уровне — 63,2 руб./долл.

Нынешний рост цен на нефть мог бы напрямую ускорить темпы роста российского ВВП примерно на 0,3 процентного пункта, отмечается в прогнозе РАН. Однако период увеличения стоимости сырья совпал с новым раундом санкционного давления на Россию. В результате произошло снижение реального курса рубля в условиях улучшения внешнеэкономической конъюнктуры.

Тем не менее в краткосрочной перспективе ослабление рубля и сдерживание импорта могут сработать в пользу экономического роста. В результате за счет этих факторов оценка дополнительного прироста ВВП может быть повышена до 0,5 п.п. В этом году ИНП РАН ожидает роста экономики на уровне 1,8%.