Козак зафиксировал параметры налогового маневра на совещании с нефтяниками

Российский вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями нефтяной отрасли, состоявшемся в среду, 6 июня, зафиксировал ключевые параметры предстоящего налогового маневра.

По данным ТАСС, которое ссылается на неназванного участника совещания, подразумевается отмена экспортных пошлин на нефть сроком на шесть лет. Обсуждается и введение отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Законопроект с параметрами завершения налогового маневра разработают в кратчайшие сроки, рассказал собеседник агентства.

Несколько дней назад Козак объяснил подорожание бензина в РФ высокими ценами на нефть на внешних рынках. Это делает производство топлива в России относительно невыгодным, отметил он.

По данным Росстата, в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за литр. По сравнению с мартом цены выросли на 13%.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.

С начала июня для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо: на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тыс. рублей за тонну.