Эксперт объяснил рост цен на авиакеросин на 25%

Подорожание авиакеросина за 2017 год на 25% связано с тем, что не давали расти ценам на дизельное топливо и бензин. Такое мнение высказал член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Он отметил, что убытки, возникавшие от продажи бензина и дизтоплива, компенсировались при помощи увеличения цен на другие виды продукции, так как нефтеперерабатывающие заводы производят более 500 ее видов.

В настоящее время, по словам Танкаева, всех интересуют цены на авиакеросин, так как подорожание билетов на самолеты в период отпусков связано с ценами на топливо.

«Так вот, авиакеросин за прошлый год подорожал на 25% именно из-за того, что не давали расти ценам на бензин и дизельное топливо», — цитирует эксперта НСН.

По информации Росстата, розничные цены на бензин в России выросли с января по март на 7,2%, а в мае текущего года рост составил 5,6%.

Ранее кабмин объявил о решении снизить акцизы с 1 июня на 3 тыс. рублей за тонну на бензин и на 2 тыс. рублей за тонну на дизельное топливо.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что решение о снижении акцизов, принятое правительством, не приведет к удешевлению топлива, а лишь остановит рост цен.