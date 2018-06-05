«Аэрофлот» не будет повышать цены на билеты в Крым и сокращать рейсы

«Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты экономкласса в Крым и не будет сокращать число рейсов. Об этом говорится в пресс-релизе департамента общественных связей, опубликованном на сайте авиакомпании.

Как и прежде по летнему расписанию, «Аэрофлот» будет выполнять 10 рейсов в сутки. Изменения коснулись только провозной емкости на этом направлении — она была незначительно сокращена (на 1,5%).

В авиакомпании также напомнили о реализации программы «плоских тарифов». Любой пассажир может приобрести билет в экономкласс по фиксированной цене. Стоимость билета по маршруту Москва–Симферополь–Москва составит 9,3 тыс. рублей.

4 июля газета «Коммерсант» сообщила, что российские авиакомпании сократили планы по рейсам в Крым на 22,2%. Это связано с открытием Крымского моста, а также с резким ростом аэропортовых тарифов в Симферополе.