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Авиакомпании прогнозируют снижение перелетов в Крым этим летом

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Российские авиакомпании сократили планы по рейсам в Крым на 22,2%, или на 551 тыс. мест, подсчитала Транспортная клиринговая палата (ТКП) на основе расписаний. 

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Больше всех емкость планируемых авиарейсов сократили «Уральские авиалинии» — на 187 тыс. кресел, или 39% и Red Wings — на 64 тыс. кресел (27%). «Аэрофлот» урезал план на 51 тыс. (14%), «Глобус» (входит в S7) — на 42 тыс. (13%), «Россия» — на 74 тыс. (13%). 

Причиной такого снижения стал ряд факторов, от открытия Крымского моста до роста аэропортовых тарифов в Симферополе в 1,5–2 раза, пишет «Коммерсант»

Издание отмечает, объемы упали и после ухода «ВИМ-Авиа» с рынка: в июне—сентябре 2017 года она выставила на Крым 180 тыс. кресел, которые в этом сезоне так и не замещены.

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