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Рост цен на бензин в мае ускорился в пять раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рост цен на бензин в мае составил 5,6%, в пять раз превысив аналогичный показатель апреля. Об этом говорится в материалах Росстата.

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В мае цены на бензин выросли на 5,6%, а в годовом выражении — на 11,3%. В то же время рост инфляции за месяц составил 0,4% и 2,4% — в годовом выражении.

При этом в апреле цены на бензин поднялись на 1%, а два предыдущих месяца оставались неизменными. С начала года бензин подорожал на 7,2%, что выше инфляции за аналогичный период в 4,5 раза.

4 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность в связи с ростом цен на топливо. По ее словам, этот фактор может ускорить инфляцию на 0,2–0,4 п.п. Однако первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер заявил, что компенсационные меры при проведении налогового маневра позволят не допустить резкого роста цен на бензин.

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