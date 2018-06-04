Глава «Роснефти» провел встречу по обеспечению топливом регионов РФ

«Роснефть» организовала встречу по вопросам стратегического развития сельского хозяйства и устойчивого обеспечения топливом субъектов РФ.

В мероприятии приняли участие главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, а также представители Белгородской и Ульяновской областей. На встрече речь, в частности, шла об обеспечении нефтепродуктами российских сельхозпроизводителей и росте цен на топливо на внутреннем рынке.

Участники встречи признали «Роснефть» единственной крупной нефтяной компанией, принявшей ответственность за обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка и продолжающей инвестировать в модернизацию НПЗ, развитие инфраструктуры мелкооптовой и розничной торговли.

Менеджмент «Роснефти», в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что экономика нефтепереработки сегодня испытывает дополнительное давление из-за чрезмерного налогового бремени, что влечет существенные потери для НПЗ. Потери нефтепереработчиков достигают 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на тонну бензина Аи-92.

Тем не менее «Роснефть» продолжает вкладывать значительные средства в модернизацию производства, реализуя беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объемом 1,4 трлн рублей. При этом 850 млрд из этой суммы уже инвестировано, построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью покрыть потребности внутреннего рынка.

Кроме того, «Роснефть» делает всё возможное для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В компании поддерживают инициативу правительства, предполагающую временное снижение ставки акцизов, однако считают, что такие меры полностью не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов.

«По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза. Компания «Роснефть» неоднократно направляла в федеральные органы исполнительной власти предложения о налоговом стимулировании нефтепереработки. В настоящее время предложения «Роснефти» прорабатываются профильными министерствами и ведомствами», — говорится на сайте «Роснефти».