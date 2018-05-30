Нефтяные компании РФ сгенерируют $34 млрд свободного денежного потока

Российские нефтяные компании сгенерируют $34 млрд свободного денежного потока, сообщили эксперты инвестиционного банка Merrill Lynch. На долю «Роснефти» придется большая часть этой суммы — $16,5 млрд.

Аналитики отметили, что ценные бумаги российских нефтекомпаний торгуются со значительной скидкой по отношению к конкурентам из других стран. Наиболее предпочтительным объектом для инвестиций они назвали акции «Роснефти». Специалисты из России согласны с такой точкой зрения.

«Если мы посмотрим на российский нефтегазовый сектор, то увидим, что у «Роснефти» очень хорошие перспективы, как финансовые, так и операционные», — сказал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Отмечается, что компания вполне может достичь капитализации в $100 млрд, которая была до кризиса 2000-х годов. Кроме того, за последнее время «Роснефти» удалось оптимизировать портфель активов, заметно сократить долговую нагрузку, а также направить $2 млрд на выкуп собственных акций с рынка в течение двух лет. Эксперты ожидают, это поможет значительно увеличить стоимость акций компании в ближайшее время.

На ПМЭФ-2018 глава «Роснефти» Игорь Сечин подписал более 40 соглашений. Документы касаются инновационных технологий в сфере нефтедобычи, развития судостроительного комплекса «Звезда» и сотрудничества с регионами в области социального развития.