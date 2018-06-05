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В Госдуме назвали возможную причину роста цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Причиной роста цен на бензин и дизельное топливо может быть картельный сговор. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин на заседании комитета.

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Он обратил внимание, насколько сильно и безосновательно «вздернулись цены на горюче-смазочные материалы», что вызывает беспокойство селян, автомобилистов и губернаторов. 

«Мне кажется, здесь просто картельный сговор», — приводит слова депутата «РИА Новости»

При этом Кашин недоумевает, почему было решено закрепить цены на топливо именно по состоянию на 30 мая. 

С 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо снизили на 2 тыс. рублей (до 9–11 тыс. рублей) и 3 тыс. рублей (до 4,66 тыс. рублей) за 1 т соответственно. Не исключено, что правительство РФ может дополнительно снизить эту ставку.

2 июня власти договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС начали стремительно расти в последние недели. К концу мая цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр, а по итогам месяца выросли на 5%.

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