Россия и Саудовская Аравия согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия полностью согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+. Соглашение предполагает закрепление опции регулирования добычи нефти в любой момент, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца (Саудовской Аравии. — Ред.) Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», –– цитирует Новака ТАСС.

Заявление министр сделал на открытии культурного центра в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что основа эта же (текущее соглашение). Просто, нужно будет институализировать, и в нем не будет конкретных объемов. В нем, скорее всего, будет закреплена возможность принимать решение (о регулировании добычи), если потребуется», –– добавил глава Минэнерго.

Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться и с другими участниками сделки ОПЕК+, которые также выступали за продление сделки.

Встреча состоится в Вене 22–23 июня. Предполагается, что на ней затронут и обсуждение смягчения квот по сокращению добычи.

Сделка ОПЕК+ была заключена в 2016 году между странами — экспортерами нефти (ОПЕК) и несколькими государствами, не входящими в организацию. Они договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Доля России — 300 тыс. баррелей.

Действие соглашения было рассчитано на полгода, однако из-за эффективности сделки, принятой для стабилизации нефтяного рынка, его неоднократно продлевали.

5 июня США из-за роста цен на бензин в стране попросили страны ОПЕК увеличить добычу нефти.