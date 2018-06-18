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Три страны ОПЕК наложат вето на предложение об увеличении добычи нефти

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили призвал страны-участницы соглашения о сокращении нефтедобычи выступить против предложения России и Саудовской Аравии об увеличении объемов добычи «черного золота». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Рынок хорошо обеспечен, и ОПЕК должна придерживаться решения (о сокращении нефтедобычи) до конца года. Я уверен, что многие другие члены ОПЕК имеют такое же мнение», — заявил представитель исламской республики.

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Кроме того, Ардебили отметил, что помимо Ирана на российско-саудовское предложение готовы наложить вето Венесуэла и Ирак.

«Три основателя ОПЕК готовы это остановить. Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить добычу, для этого нужно единогласие», — подчеркнул представитель Ирана.

5 июня власти США обратились к участникам сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сгладить резкий рост розничных цен на бензин.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось. 17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+.

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