РАН спрогнозировала среднюю цену нефти на три года

Нефть в 2018–2020 годах в среднем будет стоить $68 за баррель, говорится в макропрогнозе ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия».

В исследовании отмечается, что на относительно высоком уровне нефть поддержит продление сделки ОПЕК+ по заморозке добычи.

При этом курс доллара за три года вырастет на 4,7% и к 2020 году составит 64 рубля, а курс европейской валюты составит 70,4 рубля.

Замдиректора ИНП РАН Александр Широв добавил, что до 2020 года не предполагается резких шоков, которые могут существенно повлиять на российскую валюту.

Таким образом, оценка дополнительного прироста ВВП может быть повышена до 0,5 п.п. В 2018 году РАН ожидает роста экономики на 1,8%.

Подробнее — в материале «Известий»:

Нефть за $68